Vereadores da Câmara de Parintins doam macacões de proteção química ao hospital Jofre Cohen

Garantir proteção aos que estão no front de batalha que é a guerra contra o Coronavírus. Com esta intenção, os vereadores da Câmara Municipal de Parintins fizeram uma colaboração entre si para adquirir macacões de proteção química.

As vestimentas de segurança foram solicitadas há 15 dias para ajudar no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Devido à ampla demanda relativa à pandemia, esses artigos não estão sendo encontrados com facilidade e, com isso, chegaram somente esta semana.

Os trajes foram entregues na manhã deste sábado (11/04) por servidores da Casa Legislativa no Hospital Jofre Cohen, à diretora Joseane Mascarenhas. Os macacões serão distribuídos aos profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e da Sala Vermelha, onde índice de contaminação é muito maior devido ter contato com aerossóis na hora da intubação e procedimentos mais invasivos.

As vestes vão servir para que possam atuar com segurança no atendimento de pacientes com suspeita de coronavírus, sem perigo de contágio.

