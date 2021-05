Vereadores de Parintins reúnem com Governador do Amazonas Wilson Lima

Os Vereadores da Câmara Municipal de Parintins reuniram no dia 18 de maio, em Manaus, com o Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC). Durante o diálogo, os parlamentares apresentaram as demandas coletivas da população parintinense, para que o Estado possa alinhar ações em benefício a estas famílias.

Fizeram parte da comitiva parlamentar o Presidente da Câmara Mateus Assayag (PL), a Vereadora Brena Dianná (PSD), os Vereadores Babá Tupinambá (PDT), Fernando Menezes (Republicanos), Alex Garcia (PSD), Afonso Caburi (DEM), Cabo Linhares (PSL), Flávio Farias (PSC), Naldo Lima (Solidariedade) e Telo Pinto (PSDB). O encontro foi intermediado pelo Deputado Estadual Saullo Vianna (PTB) e contou com a participação do Prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), e do Deputado Estadual Tony Medeiros (PSD).

Saúde, segurança pública, educação, enchente, infraestrutura, assistência social, cultura, turismo, dentre outros assuntos estiveram na pauta da reunião. Cada edil repassou ao Chefe de Estado os anseios da população identificados por eles durante as visitas in loco nos bairros da cidade e nas viagens à zona rural.

De acordo com Mateus Assayag, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, o encontro foi muito produtivo, no sentido de fortalecer parcerias com o Estado, na conquista de recursos e investimentos para melhorar a qualidade de vida do povo parintinense. Ele agradeceu o apoio dos Deputados Saullo e Tony, e a atenção disposta pelo Governador Wilson Lima, bem como evidenciou a participação importante do Prefeito Bi Garcia, que intensifica os pedidos dos parlamentares, beneficiando toda população.

Para Saullo Vianna, Deputado Estadual, a cidade de Parintins é uma região polo, que beneficia todo o Baixo Amazonas, logo é mais um motivo para este olhar especial. “Na pauta, pudemos avançar especialmente nas demandas de segurança pública, infraestrutura e saúde do município. Com união e esforço, o interior avança”, frisou Vianna.

Texto: Mayara Carneiro – Assessoria de Imprensa da CMP / Foto: Divulgação

Publicado por Carlos Frazão/JI