Véspera de Natal: Mayra Dias entrega cestas natalinas a 700 famílias em Parintins

Setecentas famílias carentes receberam das mãos da primeira-dama de Parintins, Mayra Dias, cestas natalinas do projeto realizado por ela e amigos há três anos denominado “Natal Solidário: Alimente a esperança”. O evento iniciou em 2019 quando Mayra realizou sopão nas áreas de ocupação, áreas periféricas e becos; visitou residências em áreas alagadiças no segundo ano e em 2021, por estar grávida, as famílias contempladas foram concentradas no ginásio Elias Assayag.

O autônomo João Bosco, 40, não teria uma ceia nesta noite de Natal para sua família. Após receber a cesta natalina ele comemorou: “Agora o Natal vai ser lindo e maravilhoso”. Liliane dos Santos Souza, 37, esteve com o esposo e as filhas na solenidade e disse estar muito feliz, pois não teria uma comemoração de Natal. “A Mayra tem esse diferencial. Ela ajuda as famílias carentes de Parintins”, afirmou a moradora do Pascoal Alaggio. Sabrina Coutinho Pereira, 35, do bairro da Castanheira além de agradecer, afirmou que coloca Mayra em suas orações. “Desejo um bom parto, saúde e felicidade para ela, para que continue a cuidar das famílias parintinenses”, salientou.

Além das famílias atendidas pelas cestas natalinas, duzentas crianças do projeto Criança Feliz também foram contempladas com brinquedos. Uma das pessoas que tem acompanhado Mayra, no dia-a-dia, é a Secretária da Semasth, Zeila Cardoso, que se emocionou com a ação social. “Ela (Mayra) deixou o Natal dela, deixou de se preocupar com a ceia da família dela, com a casa e com os presentes da casa dela. Para entregar esperança, alegria e amor, e recebeu sorrisos do nosso povo. Tudo que ela faz envolve sentimento e verdade e é por isso que a gente abraça os projetos dela”, afirma.

A primeira-dama de Parintins, Mayra Dias, teve um momento especial neste Natal. A ação social contou com a participação da mãe dela, Albaniza Alves Dias. Mayra afirmou que sozinha não conseguiria fazer nada e agradeceu a todos aos amigos e voluntários que contribuíram com o trabalho. Ela também se disse feliz e grata por estar contribuindo com as famílias que poderão vivenciar uma noite de natal mais feliz. “Eu desejo a todos um feliz Natal e que Jesus Cristo possa estar no coração de cada um. Que tenhamos amor, paz e dias melhores. E que 2022 chegue com muitas bençãos na vida de cada um”, desejou.

A programação do “Natal solidário: Alimente a esperança” contou com apresentações, canções, o coral dos CRAD e do Dj Diogo Calderaro.

Fotos: Éder Repolho