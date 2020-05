Vice-prefeito de Parintins Tony Medeiros foi contaminado pelo Coronavírus

O COVID-19 infectou o vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros (PSD). A testagem do laboratório da Prefeitura de Parintins confirmou o resultado nesta sexta-feira, dia 8 de maio.

O vice-prefeito, que é cantor e compositor revelou o diagnóstico através de vídeo em suas redes sociais.

O ex-Amo do Garantido, tinha uma live para o próximo domingo, dia das mães. No entanto cancelou devido iniciar o tratamento contra o coronavírus. “Eu havia marcado uma live para o dia das mães, e eu quero neste momento por motivos de saúde quero cancelar a live”, revelou.

Medeiros está medicado e cumpre a quarentena na residência dele na estrada Odovaldo Novo. Comunicou o resultado positivo ao prefeito Bi Garcia e pediu da população atenção redobrada. “Eu peço as pessoas de evitar ao máximo sair de casa. Se tiver de sair. Saia mas use a máscara. Deus abençoe a todos nós e tudo vai ficar bem para todos. Vamos vencer, todos nós”, salientou Tony que agradeceu a equipe médica que o atendeu.

Segundo ele começou a sentir um cansaço nos últimos dias e decidiu fazer o exame. “Eu havia percebido nos últimos dias um certo cansaço e uma gripe diferente, depois percebi que perdi o olfato e o paladar. Hoje fui no laboratório da Prefeitura de Parintins e acabei testando positivo para coronavírus”, contou.

A cidade de Parintins vai adotar a partir deste sábado, toque de recolher a partir das 15h até as 6h da manhã. Será proibida a venda de bebida alcoólica e consumo em locais públicos. Terá apreensão de veículos que estiverem circulando nesse no período de toque de recolher.

Hudson Lima Koiote

