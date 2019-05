Vice-presidente deve estar em Manaus neste domingo (26), dia do ato pró-Bolsonaro

Tweet no Twitter

Hamilton Mourão estará na capital amazonense cumprindo uma “agenda pessoal”, segundo o superintendente da Suframa. Documento revela que ele estará na capital de 26 a 30 de maio (Foto: Reprodução Internet)

Após encerrar sua agenda neste sábado (25) na China, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) deve desembarcar em Manaus. A vinda do general coincide com o ato pró-governo organizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL), marcado para ocorrer neste domingo (26), às 15h, em frente à praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

A passagem do vice-presidente pela capital foi confirmada pelo superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes. Questionado pela reportagem, o coronel reformado se limitou a informar que Mourão vem até a capital cumprir uma “agenda pessoal”, mas que não chegaria amanhã, data que ocorre o ato em Manaus.

Apesar da informação repassada por Menezes, a reportagem teve acesso a documento que revela que a permanência do vice-presidente na capital inicia no dia 26 e se estende até o dia 30 de maio.

Conforme a coluna Sim & Não, do portal e jornal A Crítica, publicada no último dia 5, o superintendente tem a intenção de entregar um pacote de ações dos seus primeiros 100 dias à frente da autarquia na próxima reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS). Na época, nas contas dele, a reunião deveria acontecer na primeira semana de junho.

Sobre a possibilidade de o evento institucional contar com a presença de Mourão, Menezes destacou que a “reunião está dependendo de publicação dos membros no DOU [Diário Oficial da União]”. “Quando tudo estiver ok, todos serão convidados: presidente, vice, governadores, prefeitos, bancada e etc.”, conclui.

Rafael Seixas/Portal A Crítica