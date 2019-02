Vigilância Sanitária apreende 200 quilos de calabresa impróprios para consumo em Parintins

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Parintins, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde/ Gerência de Vigilância Sanitária de Parintins, informa que foi feita apreensão de aproximadamente 200 kg de calabresa impróprios para o consumo humano.

Em atendimento a denúncia feita por consumidores, a equipe da Vigilância Sanitária fez a apreensão do produto que estava à venda com prazo de validade vencido em um dos estabelecimentos comerciais no bairro de Paulo Correa.

O gerente da Vigilância Sanitária, Paulo José, alerta que o comércio de produtos com data de validade vencida traz sérios riscos de doenças a população, principalmente quando se trata de gêneros alimentícios.

A coordenadora de Vigilância em Saude Elaine Pires ressalta que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é crime contra a população a comercialização de produtos impróprios para consumo e recomenda aos consumidores a verificarem sempre a data de validade e a qualidade dos produtos e que a população pode acionar a VISA através do Disk Denúncia (92) 992698671.

SECOM