Vila Amazônia e São Paulo na final da Copa Parintins de Futebol Junior

Foram duas ‘finais’ antecipadas, assim foi a disputa da semifinal da Copa Parintins de Futebol Junior realizada nesta quinta-feira, 13 de junho, no estádio Tupy Cantanhede. “Estou muito feliz, mostramos nessa competição de incentivo que temos muitos talentos que precisam dessa oportunidade. Agradeço ao prefeito Bi Garcia pelo apoio e aos times que fizeram dessa Copa um sucesso”, comemora o coordenador da juventude da Semjuv, Tristão Cruz.

Emoção do início ao fim. No primeiro jogo, a equipe da Vila Amazônia venceu de virada o Real Madruga pelo placar de 2 a 1. “Todos sabem da nossa dificuldade para participarmos dessa competição. Só temos a agradecemos a prefeitura por nos oportunizar mostrar o nosso futebol. Hoje, todos nós estamos de parabéns pela vitória e agora é focar na final”, destaca a classificação o jogador Bruno Costa, autor dos dois gols da equipe da Vila.

Depois do empate no tempo normal em 1 a 1. São Paulo e Real Madrid Parintins decidiram a vaga para a final nas cobranças de penalidades. No final, o tricolor do Paulo Corrêa venceu por 4 a 3 e joga a final contra Vila Amazônia com destaque para o goleiro José Raimundo. “É muita confiança em Deus, depois de um jogo sofrido onde todos os meus companheiros foram guerreiros, lutando até o final. Agora é treinar para lutar novamente, dessa vez, pelo título”, enaltece o goleiro.

Sobre a final, o diretor técnico da Copa, Kedson Silva informa que na segunda-feira, 17, acontece uma reunião no ginásio Elias Assayag com os representantes das equipes finalistas para definir a data da grande final. Quanto a premiação aos vencedores, o diretor técnico afirma que o primeiro colocado além do troféu de campeão e medalha, levará R$ 2.500,00 e o segundo, medalha e R$ 1.500,00.