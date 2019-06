Vila Amazônia faz festa no Tupyzão com conquista da Copa Parintins de Futebol Junior

Depois do empate no tempo normal em 1 a 1. A equipe de Vila Amazônia venceu o São Paulo por 3 a 1 nas penalidades e sagrou-se campeã da I Copa Parintins de Futebol Júnior. Com a presença de um grande público, a decisão aconteceu nesta quarta-feira, 19, no estádio Tupy Cantanhede.

“Esse título é fruto de muito trabalho. Treinamos todos os dias para esse jogo e toda a nossa dificuldade para chegar até a cidade para disputar essa competição, foi coroada com essa conquista”, destaca a vitória o jogador Bruno Malício, autor do gol que garantiu o primeiro lugar a equipe rural.

O Capitão da Vila recebendo medalha do ex-desportista Geraldo Medeiros

Emocionado pelo primeiro título como jogador, o capitão da equipe da Vila, Francisco Deivison, agradece a Prefeitura, a equipe da Semjuv e aos seus treinadores por acreditarem no seu potencial, pois nunca tinha participado de uma competição de alto nível como essa.

A coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes, parabeniza as duas equipes finalistas, assim como, seus torcedores que abrilhantaram a grande final. Valdete enalteceu a importância do patrocínio do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros que honrou o compromisso, repassando a premiação em dinheiro (R$ 4 Mil), além de troféus e medalhas aos vencedores, lembrando também, o equipamento completo da equipe de arbitragem da Copa.

José Ziraldo (E), Valdete Prestes (C) e o idealizador do projeto, Zequinha Pimentel (D)

O projeto da Copa Parintins de Futebol Junior que atendeu a juventude de 17 a 19 anos foi idealizado pelo professor Zequinha Pimentel e abraçado pela Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv, com onze equipe participante nessa primeira edição.

Kedson Silva – Semjuv