Vila Amazônia ganha mais um ônibus escolar

O prefeito Bi Garcia entregou na terça-feira, 04 de junho, mais um ônibus para atender à demanda de transporte de estudantes para a Escola Municipal Tsukasa Uyetsuka. A entrega foi acompanhada pelo vice-prefeito Tony Medeiros, chefe de Gabinete, Josimar Marinho, secretário de Educação, João Costa, e o líder do governo na Câmara, vereador Cabo Linhares.

O ônibus entregue à Vila Amazônia faz parte do grupo de veículos totalmente recuperados pela Prefeitura de Parintins. De acordo com o prefeito Bi Garcia, sete ônibus foram encontrados por seu governo totalmente deteriorados no ano de 2017.

“Esses ônibus, nós compramos no final de 2012, no dia 28 de dezembro. Estavam todos abandonados, depredados e mandamos recuperar, trocar todas as peças. Esses ônibus não são mais fabricados hoje, para se ter ideia”, destaca Bi Garcia.

Segundo o prefeito, o veículo vai transportar crianças que moram nas comunidades localizadas nas estradas da Gleba de Vila Amazônia para a escola Tsukasa Uyetsuka. Além disso, Bi Garcia também anuncia a entrega de novo mobiliário para a instituição de ensino. Serão em torno de 800 kits adquiridos por meio de emenda do ex-deputado federal Pauderney Avelino.

