Vila Amazônia lidera chave B da Copa Parintins de Futebol Junior

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Com 100% de aproveitamento, classificação de forma antecipada para próxima fase com nove pontos e lider da chave B. É o aproveitamento da equipe da Vila Amazônia na Copa Parintins de Futebol Junior.

A vitória de sábado, 18, no Estádio Tupy Cantanhede válido pela terceira rodada da primeira fase frente o clube Taveira Kid’s por 6 a 2, garantiu o selecionado rural nas quartas de final da competição promovida pela Prefeitura Municipal de Parintins para jovens de 17 a 19 anos.

Na segunda partida, o time do Esporte Caprichoso surpreendeu o forte elenco do São Paulo, vencendo pelo placar de 4 a 1. Com a vitória, a equipe azul e branca continua na luta por uma vaga na próxima fase da competição.

Classificação:

Chave A

1 – Real Madruga: 07 pts

2 – São Paulo: 06 pts

3 – Rapaziada: 05 pts

4 – Casa Lima: 03 pts

5 – Caprichoso: 03 pts

6 – Paraná: 01 pt

Chave B

1 – Vila Amazônia: 09 pts

2 – Real Madrid: 06 pts

3 – Taveira Kid’s: 03 pts

4 – João Bosco: 03 pts

5 – Desportivo Tracajá (Eliminado)

A Copa Parintins de Futebol Junior tem prosseguimento nesta quinta-feira, 23, com os jogos entre:

16h30: João Bosco x Real Madrid

18h: Casa Lima x Caprichoso

Kedson Silva – JI