Vila Amazônia recebe com festa a nova e moderna UBS Padre Francisco Luppino

Os moradores de Villa Amazônia fizeram uma grande festa para a inauguração da nova Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Luppino na manhã deste sábado (25). A obra da UBS, fruto de recurso de emenda do ex-deputado Pauderney Avelino, ficou abandonada na gestão anterior, sendo retomada na gestão do prefeito Bi Garcia e entregue à Vila com sua área urbana, outras 47 comunidades próximas e até às cidades de Nhamundá, Juruti e Terra Santa.

A unidade padrão do Governo Federal conta com três consultórios, sala de odontologia, sala de vacina, sala de curativos, sala de reunião, observação, sala de programas, farmácia, sala de esterelização e área administrativa.

Bi Garcia agradeceu a Deus pela oportunidade de estar na Vila Amazônia em mais uma inauguração, lembrando que a primeira UBS da Vila Amazônia foi ele que entregou à população como vice-prefeito ao lado do então prefeito Enéas Gonçalves. Ele recordou ainda a quadra esportiva da gleba e Zé Açu, além da escola Tsukasa Wetsuka, UBS Maria do Carmo também no Zé Açu, e outros investimentos. “Hoje temos médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas e outros profissionais para cuidar bem de todos vocês. Este centro de saúde terá também ambulância, sendo que estamos em fase de licitação. Teremos também um micro-ônibus para atendimento nas comunidades mais distantes e ambulancha”, anunciou Bi.

Garcia afirmou que lamentavelmente outras obras que deveriam hoje beneficiar a população na área da saúde estão paradas por conta de desvios de recursos, como no Tracajá e Mocambo, mas está buscando formas de retomar os investimentos. “Lamentável esse comportamento político que prejudica tanto a vida da população”, disse.

Segundo a aposentada Raimunda Luzia, a Vila Amazônia só tem a agradecer à gestão do prefeito Bi Garcia pelo investimento e retomada da obra que estava parada e hoje passa a beneficiar a todos. “Ontem mesmo fui atendida pelo médico e foi um trabalho muito bom”, disse.

Duany Sodré, médico de Vila Amazônia, salientou o avanço que a nova estrutura de saúde trará a cada morador que necessitar de atendimento. “A comunidade está de parabéns. Nós temos uma demanda muito grande daqui, das comunidades e tenho certeza que essa obra vai a partir de agora mostrar seus benefícios”, ressaltou.

