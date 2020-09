Villa Amazônia ganha nova médica para atendimento permanente

A gleba de Vila Amazônia recebeu nesta quarta-feira (09) a médica Arletys Leon Sanchez que irá atuar na UBS Padre Francisco Luppino de forma permanente. A apresentação da profissional foi feita pela coordenadora de atenção básica, enfermeira Elize Farias, que representou o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues.

Arletys é profissional do programa Mais Médicos e já atuou no estado da Bahia. “Minha primeira impressão da equipe e da estrutura são as melhores. A minha expectativa também é muito boa para desenvolver um ótimo trabalho aqui na Amazônia”, disse.

Das cinco comunidades rurais polos do município de Parintins, quatro contam com médicos para atender a população de forma permanente. As comunidades do Maranhão e Tracajá contam com atendimento médico semanal. “A zona rural do nosso município está bem assistida de profissionais e também de estrutura. Aqui em Vila Amazônia recentemente foi entregue uma ambulância, ambulancha e ônibus novos para proporcionar melhores condições”, disse Elize Farias.

A enfermeira Akza Castro ressaltou a importância da presença do profissional médico dentro da unidade de saúde que atende dezenas de comunidades rurais do entorno.

SECOM