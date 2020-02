Viradouro é campeã do carnaval 2020 do Rio

Viradouro contou na Avenida a história das Ganhadeiras de Itapuã Foto: Alexandre Cassiano / Agência O Globo.

Depois de 23 anos, a Unidos do Viradouro voltou a ser campeã do carnaval carioca. Com o enredo sobre As Ganhadeiras de Itapuã, vencedor do Estandarte de Ouro da categoria, a escola de Niterói arrebatou a Sapucaí com um desfile luxuoso, a bateria do Mestre Ciça inspirada e um samba que pegou na Avenida. “Oh mãe, ensaboa, mãe”, dizia o trecho que toda o público do Sambódromo cantou.

A Grande Rio, vice-campeã, liderou a maior parte da apuração, mas perdeu três décimos preciosos em evolução, penúltimo quesito, abrindo espaço para a virada da agremiação de Niterói. Em terceiro lugar ficou a Mocidade Independente, que homenageou Elza Soares. Completa o desfile das campeãs, no próximo sábado, Beija-Flor, Salgueiro e Mangueira. Estácio de Sá e União da Ilha foram rebaixadas à Série A.

Feminismo em foco durante o desfile da escola

As Ganhadeiras de Itapuã, grandes homenageadas, eram escravas que, no século XIX, realizavam atividades remuneradas e, lavando roupa à beira da Lagoa do Abaeté ou vendendo quitutes, juntavam dinheiro para alforriar seus companheiros e outras mulheres. Mais de 20 mulheres vieram da Bahia para desfilar na Viradouro este ano. O dourado reluziu no abre-alas. E, na comissão de frente, uma “sereia” surgia num aquário com milhares de litros d’água.

Foi um carnaval para tratar também de sorosidade e empoderamento feminino. Bem diferente de outros desfiles com temática ligada à Bahia, o visual foi luxuoso e sofisticado, com toques de modernidade dos jovens carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon, que são casados e trabalham juntos pela primeira vez. O dourado reduziu no abre-alas. E, na comissão de frente, uma “sereia” surgia num aquário.

A última e única vez que a Viradouro foi campeã foi em 1997, com Joãozinho Trinta, em “Trevas! Luz! a Explosão do Universo”. A escola passou anos na Série A e voltou ao Especial em 2019, com um vice.

No primeiro quesito, fantasias, apenas o Salgueiro conseguiu as cinco notas 10. Com os descartes, Beija-Flor, Viradouro e Grande Rio também mantiveram a pontuação máxima. Em samba-enredo, a vermelho e branco da Tijuca caiu, deixando as outras três concorrentes na ponta. Na leitura das avaliações das comissões de frente, a Viradouro perdeu um décimo, e Beija-Flor e Grande Rio arrancaram.

O quarto quesito foi enredo, e a Grande Rio se isolou, com as agremiações de Nilópolis e Niterói um décimo atrás. Em alegorias e adereços, a tricolor de Duque de Caxias perdeu um décimo, mas manteve o primeiro lugar, com a Mocidade Independente na segunda colocação. Já em bateria, as mudanças ocorreram apenas na vice-liderança, com a Beija-Flor à frente de Viradouro e Mocidade.

Em mestre-sala e porta-bandeira, a Grande Rio ainda era a campeã, seguida por Beija-Flor, Viradouro, Salgueiro e Mocidade. No penúltimo quesito, harmonia, é que a Viradouro virou o jogo, assumindo a liderança após Grande Rio e Beija-Flor perderem décimos preciosos. A decisão final veio em evolução, quando a Viradouro somou 30 pontos.

A virada dramática, na última nota do penúltimo quesito, gerou uma grande comoção entre os torcedores que lotam a quadra da escola. No início da leitura das notas do último quesito, harmonia, ritmistas começaram a armar a bateria no palco e integrantes começaram a se abraçar em meio a lágrimas e sorrisos de comemoração pelo título.

Rafael Galdo e Pedro Zuazo/Extra-RJ

Postado por Carlos Frazão/JI