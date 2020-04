VIRADOURO lança seu enredo para 2021

A Unidos do Viradouro, atual campeã do Grupo Especial, anunciou na noite desta quinta-feira, feriado de São Jorge, para anunciar seu enredo para o Carnaval 2021. Para isso, a vermelho e branco caprichou em uma live que teve participação dos carnavalesco Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira, além do presidente Marcelinho Calil, o diretor Alex Fab e o intérprete Zé Paulo, que cantou diversas obras histórias da escola. ‘Não há tristeza que possa suportar tanta alegria’ é o titulo do enredo do ano que vem.

“Tomadas por um sentimento de libertação, em 1919, após Gripe Espanhola, as pessoas usaram o momento para liberarem toda alegria. Transformaram o luto em alegria. Foi um marco na história do Rio de Janeiro e do carnaval. O nosso enredo tem grande densidade cultural, porque foi nesse ano de 1919, que o samba se tornou o principal ritmo do carnaval. O Bola Preta fez seu primeiro desfile”, explicou Tarcísio Zanon.

O presidente da Viradouro também falou sobre a ideia do enredo para o desfile de 2021.

“É um enredo que tem a cara da escola. Traz alegria e esperança. Vamos lá atrás em 1919, fazemos paralelo com o momento que vivemos agora, e vamos construindo esse fio juntos. A mensagem pega no respeito a dor, tristeza, mas também são mecanismos de transformação e reflexão. Nosso enredo é de muita alegria”, disse o presidente Marcelinho Calil.

