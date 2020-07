‘Virtual Beleza-Beleza 2020’ Entrega Troféus Aos Integrantes Do Programa Lance Esportivo

Com a pandemia do novo coronavírus, eventos esportivos foram suspensos para evitar aglomeração de pessoas e assim diminuir a proliferação do vírus, mas o programa Lance Esportivo, da Rádio Clube de Parintins FM 100.7, especializado na cobertura jornalística do esporte na ilha Tupinambarana, superou os obstáculos e se manteve no ar durante a pandemia de segunda à sexta-feira, das 12h30 as 13h. Com isso, o evento esportivo denominado Virtual Beleza-Beleza 2020, que geralmente premia os desportistas da cidade, promovido pelo repórter Nildo Silva, anunciou na sexta-feira (17) os ganhadores dos troféus.

Homenagem realizada por Nildo Silva, no Desafio das Paixões 2019 no Estádio Tupy Cantanhede “O Tupizão.”

Todo ano o radialista Nildo Silva, conhecido como Beleza-Beleza, homenageia alguma personalidade e nesse ano o escolhido foi o jornalista Carlos Frazão, diretor do O Jornal da Ilha, que teve o nome dado aos troféus.

Os homenageados são o apresentador e idealizador do programa Lance Esportivo, Salles Santos, os repórteres Marco Gama, Kedson Silva, Corrêa Neto e Nildo Silva, o operador de áudio Lúcio Costa, o diretor geral da Rádio Clube de Parintins, Enéas Gonçalves, e a Prefeitura, patrocinadora do programa.

“Em 2020 resolvemos homenagear esses guerreiros repórteres que mesmo em meio a pandemia da Covid-19 em Parintins, esses profissionais não jogaram a toalha e todas as tardes levam as informações esportivas com notícias locais”, frisou Nildo Silva. “No Amazonas apenas Parintins continuou com as notícias no rádio. Nem em Manaus os repórteres continuaram as produções de notícias da capital devido as paralisações dos eventos esportivos devido ao coronavírus”, prosseguiu.

O Beleza-Beleza está realizando a 14 anos consecutivos a entrega de troféus. Segundo ele, o nome de Carlos Frazão foi escolhido para ser colocado nos troféus como uma forma de o agradecer pois tudo começou no caderno de esporte do O Jornal da Ilha dia 27 de outubro de 2006 quando Nildo Silva fez a primeira seleção Beleza-Beleza com a escolha de onze jogadores e um treinador que se destacaram no Campeonato Parintinense de Futebol, o “Parintizão” 2006.

A entrega dos troféus será feita durante um jantar aos homenageados numa forma também de comemorar os 15 anos de programa LANCE ESPORTIVO.

Redação JI

Com informações de Gilson Almeida | 24 Horas

