Visando lançamento de CD, Batucada inicia ensaios na Cidade Garantido nesta quarta-feira (04)

O Boi Garantido inicia nesta quarta-feira, 04, os ensaios da Batucada Campeã em preparação a festa de lançamento do CD “Somos o Povo da Floresta”. Os encontros serão de terça a sábado, na Cidade Garantido com a presença confirmada da banda oficial e Garantido Show.

O rufar do tambor inicia as 20h. Todos os batuqueiros da Baixa do São José são convocados para os ensaios. O peara da Batucada, Marcelo Bilela, informa que os trabalhos já iniciaram desde a seleção de toada.

Este ano o Garantido apresenta o CD com 33 composições. O produto está em fase final de produção e tem data marcada para lançamento no dia 28 desse mês, na Cidade Garantido.

“Convidamos a todos os batuqueiros e a nação vermelha e branca para acompanhar os ensaios e ter contato direto com as lindas toadas que o garantido traz para esta campanha em busca do Bicampeonato”, pontuou o presidente Fábio Cardoso.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Justino Guimarães