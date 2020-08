Visitas à zona rural resultam em Requerimentos do Vereador Telo Pinto

O presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), na manhã desta segunda-feira (03/08), enalteceu o “interesse comum de beneficiar as pessoas” por parte dos parlamentares da Casa Legislativa. Declarou que avançam as visitas à zona rural.

Como resultado de suas visitas parlamentares nas comunidades, apresentou Requerimentos à Prefeitura Municipal de Parintins para necessidades de duas localidades. A aprovação às proposituras foi unânime.

Para comunidade Nossa Senhora de Aparecida do Miriti, demandou construção de escadaria de concreto. A propositura visa garantir a segurança dos comunitários e visitantes ao facilitar o acesso à comunidade. À região do Jará, requereu o retorno da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Lígia Loyola ao local para atender os comunitários locais e da redondeza.

Ao tratar da UBSF, frisou a retomada das viagens rurais. Ao elencar os serviços disponibilizados, evidenciou que, agora, somam aos trabalhos também o atendimento em assistência social.

Sobre a pasta de Assistência Social, disse que recebeu da secretária Zeila Cardoso a programação do Centro de Costura Dona Cota. Artesanato, Moda Íntima, bem como Corte e Costura serão os cursos ofertados. Por questão de segurança neste período de pandemia, vai ser somente 12 vagas por curso, os quais iniciam a partir do dia 14. Quanto a flexibilização gradativa de atividades, ressaltou o regresso das sessões presenciais da Câmara de Parintins.

O edil destacou a chegada de equipamentos agrícolas semana passada. Ao abordar o assunto, exaltou a história de trabalho e direcionamento de emendas dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). Informou que até o próximo fim de semana, a empresa que venceu licitação para melhoria das vias de Parintins vai iniciar os trabalhos.

O parlamentar também tratou sobre o asfaltamento de todas as estradas da Gleba. Referente o tema, afirmou que Parintins “inaugura também novo momento, seja no transporte ou escoamento de produção”, com o projeto para estrada que visa ligar os estados do Amazonas e Pará, da Gleba de Vila Amazônia até o município de Juruti.

Por Clely Ferreira, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI