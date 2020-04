Você sabe como e quando surgiram os Hospitais?

Dê um viva aos religiosos.

No Ceilão (atual Sri Lanka), no Sul da Ásia em 431 a. C. foi onde aconteceram os primeiros registros de hospitais. Alguns séculos depois, o imperador Azoka construiu na Índia instituições especiais para tratar doenças semelhantes aos hospitais de hoje.

Já na Europa, sua introdução coube aos romanos ( por volta de 100 a .C. ), que ergueram locais, chamados de “valetudinaria”, para cuidar dos soldados feridos em batalha.

A partir do Século IV, com o crescimento do cristianismo, que os hospitais se expandiram.

Comandados por sacerdotes e religiosos, serviam de refúgio para viajantes e doentes pobres.

Esses lugares possuíam um “infirmitorium”(enfermaria),onde os enfermos eram curados, uma farmácia e um jardim com plantas medicinais.

A palavra hospital é de raiz latina (Hospitalis) e de origem relativamente recente. Vem de hospes – hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos peregrinos, pobres e doentes.

Já no Brasil o primeiro hospital é a Santa Casa de Santos, do Estado de São Paulo, que foi inaugurado em 1° de novembro 1543. A construção teve início em 1542, por iniciativa do português Braz Cubas, líder do povoado do porto de São Vicente, posteriormente Vila de Santos. Ele teve o auxílio dos próprios moradores da região.

Por Concy Rodríguez/JI – Texto extraído do site Farmadelivery.com.br

Repórter da Saúde.