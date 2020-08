Volta às aulas: alunos da rede estadual devem ir à escola de máscara

Aulas retornam apenas na capital, Manaus, os demais municípios devem aguardar.

As aulas presenciais do Ensino Médio da rede pública estadual retornam, nesta segunda-feira (10/08), e todos os estudantes devem estar atentos aos cuidados no deslocamento de casa à escola e da escola para casa. Para entrar na unidade de ensino, é obrigatório o uso da máscara, logo, os alunos deverão se dirigir à escola com o item devidamente posto sobre o rosto, cobrindo a boca e o nariz.

Ao longo da semana, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto fará a distribuição de duas máscaras de pano para alunos da rede estadual que estudam um turno e quatro para os que estudam em tempo integral.

Além do uso da máscara, os estudantes precisam seguir normas ao chegarem em suas escolas. Primeiro, as mãos devem ser lavadas com água e sabão nas pias instaladas na entrada das unidades escolares. Em seguida, secar as mãos, utilizado os cotovelos para fechar a torneira e acionar os dispensador de papel toalha.

Depois das mãos higienizadas, o aluno ou aluna seguirá para entrar na escola, onde vai higienizar os sapatos em um tapete sanitizante. Os estudantes, então, irão se dirigir para o totem ou dispensador de álcool em gel, para reforçar a higienização das mãos e ir para a sala de aula.

Temperatura – Durante o retorno às aulas presenciais, os alunos terão sua temperatura aferida e os que registrarem acima de 37,5º C deverão aguardar, repetir e medição e, caso ainda siga alta, serão encaminhados por um funcionário para aplicação do protocolo de segurança, que consiste em isolar o aluno dos demais e acionar os pais e ou responsáveis.

Nas salas de aula, os estudantes vão usar as carteiras sinalizadas, que já estão com distância de 1,5m umas das outras. O protocolo de distanciamento é obrigatório em todas as dependências da escola, inclusive banheiros.

Merenda – Durante o intervalo, os estudantes devem higienizar as mãos, novamente, com água e sabão ou aplicar álcool em gel e pegar seu alimento. As mesas devem ser ocupadas somente nos assentos sinalizados. A máscara usada antes do lanche deve ser guardada em um saco plástico e a outra máscara será usada quando a merenda acabar e o aluno ou aluna voltar para a sala de aula.

Os funcionários e voluntários estarão auxiliando os estudantes em todas as movimentações dentro da escola. É necessário que os alunos sejam conscientes e sigam as orientações para o retorno seja seguro a todos.

