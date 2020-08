Walter Lobato, “o Xerife do povo”, quer voltar à CMP

Ex-presidente da UESA (União dos Estudantes Secundaristas do Amazonas) em Parintins com 17anos. Foi presidente da Associação de moradores do bairro Itaúna ll por dois mandatos. Criou a feira do bairro e a corrida de São Sebastião. Criou a Tarde Alegre do CAPRICHOSO para dar oportunidade para as crianças participarem dos ensaios no curral, o radialista e servidor público estadual Walter Vieira Lobato, que já foi vereador, se lançou pré-candidato para a Convenção partidária deste ano.

Ele nos fala de suas pretensões.

CARLOS FRAZÃO – Walter Lobato, fale um pouco do seu lado familiar, acadêmico, e quantos anos de rádio.

WALTER LOBATO – Sou da família Vieira e Lobato Teixeira, nascido em Parintins, funcionário efetivo do Estado, na área da Educação há 35 anos. O radio é uma paixão que não tem preço, buscando sempre ajudar e interagir com a população.

CF – Quando foi seu mandato como vereador e quais seus projetos de efeitos práticos?

WL – No meu mandato como Vereador, procurei ajudar minha cidade com requerimentos e projetos de lei. Conseguimos ajudar o Executivo na conquista de verbas e fizemos a fiscalização necessária. Não tenho meu nome envolvido em qualquer tipo de coisas ilícitas, sou limpo com relação a falcatruas.

CF – Por que sua intenção de retornar à Câmara Municipal de Parintins?

WL – Quero Voltar para contribuir ainda mais com o desenvolvimento da cidade e interior, agora com mais experiência e vontade de fazer melhor.

CF – Qual seu partido político e qual sua afinidade com o prefeito Bi Garcia?

WL – Estou filiado ao PSL pelo qual vou concorrer. Com relação ao Prefeito BI GARCIA, como sempre, está fazendo um ótimo governo, meu amigo de muitos anos, admiro a coragem e determinação para conquistar investimentos e transformar Parintins na melhor cidade do interior do Amazonas.

CF – Você tem algo a dizer sobre o atual presidente da república Jair Bolsonaro?

WL – Sobre o Presidente BOLSONARO, está enfrentando uma oposição desleal que tenta desestabilizar seu governo. Mas, acredito que o país está retornando aos trilhos do crescimento e desenvolvimento.

Não sou melhor que ninguém, estou apenas colocando meu nome à disposição da população. Eu acredito em dias melhores para todos. Obrigado!

Obrigado amigo, boa sorte nas eleições deste ano.

Carlos Frazão/JI