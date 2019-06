Wilson Lima anuncia ações do Governo do Estado durante 54º Festival Folclórico de Parintins

Governador ainda participa da reinauguração do Ceti de Parintins, da entrega de termos de quitação de terra, além de anunciar a implantação do Prosamim no município.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, cumpre agenda em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (26/06), onde anuncia as ações do Governo do Estado durante a 54ª edição do Festival Folclórico de Parintins, marcado para os dias 28, 29 e 30 de junho. Dentro da agenda do governador está incluída ainda a participação da cerimônia de reinauguração do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Deputado Gláucio Gonçalves, a entrega de 200 termos de quitação de terra pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e anúncio da implantação do Prosamim no município, que compreende a requalificação socioambiental e urbanização da Lagoa da Francesa.

PAUTA / EDUCAÇÃO

9h – Reinauguração do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Deputado Gláucio Gonçalves.

Local: Rua Fausto Bulcão, 1286, bairro São Vicente de Paula.

PAUTA / INFRAESTRUTURA

10h – Entrega do Bumbódromo reformado.

Local: Avenida Nações Unidas, s/nº, Centro.

PAUTA / TURISMO

10h30 – Inauguração do Turistódromo, entrega de padronização para tricicleiros, abertura da Feira de Artesanato e Economia Solidária e lançamento da Revista de Parintins.

Local: Praça da Catedral.

PAUTA / HABITAÇÃO

14h – Entrega de termos de quitação de terra da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

Local: Centro do Idoso Pastor Lessa, bairro Itaúna 1.

PAUTA / INFRAESTRUTURA

15h – Inclusão da cidade de Parintins no Prosamim 4.

Local: Lagoa da Francesa.

PAUTA / SEGURANÇA

16h – Lançamento da Operação Parintins 2019 da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Local: Bumbódromo (Avenida Nações Unidas, s/nº, Centro).

PAUTA / EDUCAÇÃO: Na visita a Parintins, o governador Wilson Lima participa da reinauguração do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Deputado Gláucio Gonçalves. O prédio, inaugurado em julho de 2011, nunca tinha recebido intervenções diretamente na estrutura. Os trabalhos de recuperação e manutenção iniciaram em março deste ano, com reparos emergenciais por conta de rachaduras nas paredes. Foram realizadas melhorias na rede elétrica e no telhado, reparo em paredes trincadas, janelas danificadas, troca do forro, pinturas e outros consertos. Todo o bloco pedagógico e o auditório foram recuperados.

PAUTA / INFRAESTRUTURA: O governador Wilson Lima entregará o Bumbódromo de Parintins, após melhorias realizadas para trazer mais economia para o Estado e segurança para os brincantes e para a população que utiliza o espaço, ao longo do ano. Os serviços foram executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e envolvem também as áreas de hidráulica, pintura e construção civil. Na iluminação da arena, os novos sistemas implantados vão possibilitar uma economia de 30% dos gastos com eletricidade, em relação ao sistema anterior.

PAUTA / TURISMO: O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugura, nesta quarta-feira (26/06), o Tursitódromo em Parintins. O espaço inédito, coordenado pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), vai funcionar na Praça da Catedral, reunindo operadores de turismo, agências de viagem e todos os profissionais que lidam, diretamente, com os turistas. No local, Wilson Lima entregará triciclos padronizados e fardamento para os presidentes de duas associações de tricilcicleiros de Parintins. Também na Catedral, Wilson Lima abre a 16ª edição da Mostra de Artesanato realizada pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI). Será lançada ainda a Revista Parintins 2019, produzida pelo Governo do Estado, por meio da parceria entre Imprensa Oficial (Impeam), Amazonastur e Secretaria de Cultura (SEC). A publicação no formato 15×21 tem 48 páginas, trazendo informações e curiosidades sobre o Festival Folclórico de Parintins, itens dos bumbás Caprichoso e Garantido, toadas e um pouco do que será apresentado por cada um, nas três noites de festa. A tiragem é de 10 mil exemplares, que serão distribuídos gratuitamente no aeroporto, porto, Turistódromo e Bumbódromo.

PAUTA / HABITAÇÃO: O governador Wilson Lima participa da entrega de 200 Termos de Quitação para proprietários de imóveis dos conjuntos habitacionais Vitória Régia, Macurany e João Novo, que quitaram todas as parcelas dos seus imóveis, em Parintins. O Termo de Quitação, emitido pela Superintendência de Habitação (Suhab), é o documento que torna o mutuário proprietário legítimo do imóvel.

PAUTA / INFRAESTRUTURA: O governador Wilson Lima anuncia a inclusão do município de Parintins nas ações do Programa Social e Ambiental dos Igarapés (Prosamim). Na ilha Tupinambarana, as obras vão compreender a requalificação socioambiental e urbanização da Lagoa da Francesa. Estudos e projetos serão realizados na localidade para levantar as informações da área acerca da requalificação socioambiental, reassentamentos, sistemas de água e esgoto e urbanização. A obra na cidade faz parte da nova etapa do programa a ser financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

PAUTA / SEGURANÇA: Mais de 920 servidores da Segurança Pública participam da Operação Parintins 2019. O efetivo de Policiais Militares, Civis, Bombeiros e agentes do Departamento Estadual de Trânsito darão a largada às ações estratégicas para o Festival Folclórico nesta quarta-feira (26/06) diretamente do Bumbódromo, às 16h. O lançamento da operação será feito pelo governador Wilson Lima, ao lado da cúpula do Sistema de Segurança Pública, com o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte; delegado geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos; diretor do Detran-AM, Rodrigo de Sá; e o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Danizio Valente.

