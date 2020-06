Wilson Lima entrega 20 toneladas de alimentos para trabalhadores dos bois-bumbás e associações de Parintins

Em viagem ao município de Parintins para entregar respiradores e insumos ao Hospital Jofre Cohen, nesta sexta-feira (05/06), o governador Wilson Lima também fez a entrega de 20 toneladas de alimentos para os trabalhadores dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido e para duas associações que desenvolvem trabalho socioeducativo.

De acordo com o governador, as ações de assistência social são parte da estratégia do Governo do Amazonas para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado. Em Parintins, as entregas realizadas hoje vão beneficiar muitos artistas afetados pela crise do novo coronavírus, que interrompeu o calendário do Festival Folclórico.

“Nós estamos trabalhando na construção de algumas atividades, através do Fundo de Promoção Social (FPS), inclusive dando condições para algumas associações desenvolverem trabalho de costura, de arte, para que a gente possa, de alguma forma, movimentar esses artistas. E a gente está construindo alguns produtos, junto com a nossa Secretaria de Cultura, junto aos bois, para entender de que forma a gente vai movimentar a economia aqui do município, que ficou muito comprometida com a não realização do festival”, afirmou Wilson Lima.

Ao todo, a direção de cada boi recebeu 500 cestas, que serão distribuídas posteriormente aos trabalhadores. “A gente vê a preocupação do Governo do Estado com essas pessoas que estão sofrendo muito nesse momento. Imagine alguém que não tem como trabalhar e, automaticamente, não tem como levar alimento para sua casa. De repente, esse alimento não traz só a comida em si, ele traz a esperança de que ele vai conseguir passar mais alguns dias durante esse momento de sofrimento que é a pandemia”, comentou o presidente do Caprichoso, Jender Lobato.

Segundo o presidente do Garantido, Fábio Cardoso, todo suporte nesse momento é sinônimo de esperança. “É um momento que nunca foi vivido anteriormente por nós, a gente tem 55 anos de festival e pela primeira vez se depara com esse momento muito difícil em que os artistas não podem, de fato, ganhar o seu salário, efetuar o seu trabalho. De forma muito sensível, o Estado ajuda e essa ajuda eu tenho certeza que vai chegar em um momento muito importante”, afirmou.

Associações – Além das 400 cestas com alimentos, o governador Wilson Lima entregou equipamentos e materiais de consumo para duas associações socioeducativas de Parintins, por meio do FPS, com investimento total de R$ 201,2 mil.

A Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (Acssus), que realiza serviços de inclusão social e produtiva de crianças e adolescentes, recebeu computadores, impressora, projetor multimídia, armários, mesas, berimbau, barra para alongamento, dentre outros itens.

Já a Associação Pestalozzi de Parintins, que desenvolve ações socioeducativas e culturais voltadas às pessoas com deficiência, foi beneficiada com condicionadores de ar, computadores, projetor, cadeiras, freezer, fogão industrial, bebedouro, TVs e 150 kits de higiene e máscaras para a prevenção contra o novo coronavírus.

Infraestrutura

– Wilson Lima também inspecionou as obras do Governo do Estado no sistema viário da sede de Parintins, que estão sendo executadas por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Com investimento de R$ 20,2 milhões, o contrato prevê a pavimentação de 29,28 quilômetros de ruas e avenidas, sendo que as intervenções no bairro Santa Clara foram concluídas nesta sexta-feira.

Novas obras serão realizadas em Parintins ainda em 2020, com investimentos na ordem de R$ 149,7 milhões. Os projetos incluem a reconstrução do muro de arrimo da Praça Judith Prestes, a reconstrução do piso de alta resistência nas celas da delegacia local e o Prosai-Parintins, programa de saneamento voltado ao interior.

