Wilson Lima inicia entrega de material escolar e fardamento a 228 mil estudantes de Manaus

A volta às aulas presenciais na rede pública estadual de ensino marcou o início da distribuição de kits de material escolar, pedagógicos e fardamento a 228 mil estudantes de Manaus. O governador Wilson Lima realizou, nesta terça-feira (1º/06), as primeiras entregas dos kits na capital, na Escola Estadual Irmã Gabrielle Cogels, localizada no Puraquequara, zona leste.

Desde 2014, nenhum benefício nesse sentido havia sido ofertado à comunidade escolar. Após sete anos, o projeto “Pronto pra Aula” vai disponibilizar fardamento padronizado e material escolar, além de kits pedagógicos para os professores. A iniciativa também garante kits escolares, que serão entregues para as 600 instituições de ensino em todo o Amazonas.

“Estamos entregando material escolar. É caneta, lápis, borracha, caderno para esses alunos. Estamos, também, entregando kits para esses professores e também fardamento, que é algo que não acontecia há aproximadamente sete anos”, destacou o governador.

O “Pronto pra Aula” faz parte dos 12 projetos prioritários desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto para a volta às aulas presenciais. As demais iniciativas serão lançadas ao longo do mês de junho, após o período inicial das aulas, que é dedicado ao diagnóstico da rede.

Estudantes de todas as modalidades irão receber fardamento, que inclui duas blusas, e kits escolares. Em Manaus, serão atendidos 228 mil estudantes, cerca de 10 mil professores e pedagogos, e 224 escolas. “Não tenha dúvida de que é importante. Então tudo o que vier é bem-vindo”, avalia Manoel Lima, professor de Matemática.

“A gente ainda não tinha recebido, e agora que a gente voltou, é só alegria. Eu tinha muita vontade de voltar para a escola e todo mundo tinha muita fé que tudo ia melhorar, que ia voltar para a escola. Estou muito feliz. Particularmente eu prefiro estudar na escola do que em casa”, disse Mikael Kennedy, aluno do 9° ano da Escola Estadual Gabrielle Cogels, no Puraquequara, zona leste de Manaus.

Ao todo, serão distribuídos kits a 450 mil estudantes de 600 unidades da rede estadual de ensino, de todo o Amazonas. Para os professores e pedagogos, serão entregues cerca de 24 mil kits em toda a rede, compostos por materiais de expediente necessários para o ano letivo.

Livros – Nos próximos dias, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto também vai iniciar a distribuição de livros complementares para auxiliar os estudantes na aprendizagem.

Para os estudantes do Ensino Médio, serão disponibilizados livros da coleção “Acerta+Enem” que vai auxiliar na preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É a primeira vez que os estudantes receberão material exclusivo com foco na preparação do exame.

Também serão iniciadas as entregas dos livros para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A última vez que os estudantes receberam livros com essa finalidade também foi em 2014.

Com foco no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), os estudantes do Ensino Fundamental contarão com livros da coleção “Avalia Brasil”. Também serão disponibilizadas plataformas on-line para auxílio dentro e fora da sala de aula.

Todo o material que será distribuído é fruto de planejamento da Secretaria de Educação.

Material – Os alunos do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, por exemplo, recebem cadernos horizontais, lápis, borrachas, giz de cera, lápis de cor, colas, apontadores, cadernos de caligrafia, de desenho e tesoura sem ponta.

Já os estudantes do Ensino Fundamental dos Anos Finais recebem kits com lápis, cadernos de matéria, canetas, borrachas, régua, lápis de cor, cola e tesoura em ponta, assim como os estudantes do Avançar, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Indígena e Tecnológico.

Os estudantes do Ensino Médio terão kits com dois cadernos de matéria, caneta, lápis, lápis de cor, borracha, apontador, cola, régua e tesoura sem ponta.

Interior – Desde o início de maio, o projeto “Pronto pra Aula” tem avançado no interior. Os kits começaram a ser entregues no Careiro Castanho, no último dia 18 de maio. Nos próximos dias, todos os municípios estarão fazendo a distribuição.

