Wilson Lima recebe presidente Bolsonaro e acompanha entrega de 500 apartamentos populares, em Manaus

O governador Wilson Lima recebeu, na manhã desta quarta-feira (18/08), o presidente Jair Bolsonaro em Manaus e participou da entrega de 500 apartamentos do Residencial Cidadão Manauara 2, construído na zona norte de Manaus com recursos do programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal.

O conjunto habitacional foi erguido no bairro Santa Etelvina e contou com a parceria da Prefeitura de Manaus.

“O Governo Federal dá mais um passo importante na entrega que é feita de casas populares, que realiza o sonho de brasileiros e de pessoas que esperam por esse momento tão importante, que é a realização do sonho de ocupar a sua casa, de ter uma perspectiva de possibilidade de um futuro melhor”, ressaltou o governador, ao discursar.

O valor repassado pelo Governo Federal para a construção do residencial é da ordem de R$ 41 milhões. O conjunto é dividido em três etapas, das quais as duas primeiras foram entregues em 2016 e 2020.

“Realmente o que a gente vê no semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber um imóvel realmente não tem preço. O nosso Governo Federal assumiu o compromisso, desde o primeiro momento, de terminar obras que estavam paradas e impulsionar aquelas que estavam sendo tocadas lentamente. Obra parada é prejuízo, obra concluída é receita para Município, para Estado e para União, e é paz para essa pessoa”, destacou o presidente Jair Bolsonaro.

Vacinação – Durante discurso, Wilson Lima destacou ainda o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Amazonas.

“Nós estamos retornando nossa vida à normalidade, e isso é importante, conseguimos avançar muito na questão da vacinação. Hoje nós estamos vacinando de 12 a 17 anos e vamos continuar cada vez mais nesse trabalho que é incansável”, disse o governador.

Em todo o estado, 2.887.808 doses foram aplicadas até esta terça-feira (17/08), sendo 2.098.962 de primeira dose, 748.143 de segunda dose e 40.703 com dose única.

Professores já receberam a segunda dose e completaram a imunização. Com a vacinação de primeira dose, neste momento, para adolescentes, na próxima segunda-feira (23/08), as escolas na capital retomam as aulas 100% presenciais. No interior, a retomada em 100% será a partir do dia 8 de setembro.

SECOM

FOTOS: Diego Peres/Secom e Márcio Azevedo/Secom

Publicado por Carlos Frazão/JI