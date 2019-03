Zé Açu ganhará Unidade Demonstrativa de Mandioca

A Prefeitura de Parintins e a Associação dos Produtores na Agricultura Familiar da Região do Zé Açu – Asproaçu, vão trabalhar em parceria na instalação de uma Unidade Demonstrativa de Produção na comunidade Boa Esperança do Zé Açu, inicialmente composta de 2 hectares mecanizados de mandioca. O prefeito em exercício Tony Medeiros recebeu representantes de sete comunidades na Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento-Sempa, onde foi definida a cooperação que tem a meta de dobrar a produção na região.

A unidade vai servir de modelo para produtores associados e demais comunitários, demonstrando um sistema de alta produtividade. Um hectare que no sistema convencional produz hoje entre nove e doze toneladas, com a mecanização pode chegar a 25 toneladas de mandioca.

A proposta da unidade demonstrativa foi discutida durante a visita de Tony Medeiros no Zé Açu, onde aconteceu na semana passada a oficina de compostagem coordenada pelo secretário Edy Albuquerque, o coordenador de produção vegetal, Luiz Carlos Roçoda e técnicos da Sempa.

“Nós lançamos um desafio e os produtores aceitaram. Isso nos deixa muito felizes porque agora podermos trabalhar a mudança, não mais capacitar o produtor isolado, mas a família ao lado do empreendedorismo, o associativismo, o cooperativismo e introduzir novas tecnologias”, disse Medeiros.

A Prefeitura dará todo o apoio com tratores, implementos agrícolas e técnicos para trabalhar a assistência aos produtores.

Durante o encontro, Tony Medeiros entrou em contato via telefone com o secretário de produção do Estado, Petrúcio Júnior e com o superintendente do Incra, João Jornada. Ambos assumiram o compromisso de apoiar projetos para desenvolver o setor primário do município.

“ O governador Wilson Lima vai trabalhar o desenvolvimento do setor primário, voltar com o programa de distribuição de sementes, empreendedorismo e profissionalização do produtor.

“Sem isso o setor não avança.

Vamos investir na formação de técnicos e produtores”, disse o secretário Petrúcio que prometeu vir em breve a Parintins.

Da mesma forma, o superintendente do Incra, João Jornada, salientou que o órgão vai retomar a aplicação de créditos para as famílias de assentamentos, a regularização fundiária e a titulação das terras. Também assegurou a disposição da parceria com a Prefeitura para atuar na articulação política visando recuperar o crédito de R$ 10 milhões previsto para recuperação das estradas da Gleba Vila Amazônia.

