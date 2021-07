Zeila Cardoso solidária com a família do servidor público Rômulo Arcângelo

Essas linhas jamais gostaria de escrever…. Mas, preciso externar o grande vazio que estamos sentindo. Nossa família Semasth Parintins deu adeus ao nosso Saxofonista de excelência Rômulo Arcângelo.

Foram anos e anos de convivência com esse profissional tão dedicado. Nossa trajetória de amizade iniciou por volta de 2007, quando Rômulo era aluno aprendiz da oficina de música coordenada pelos amigos Bené Siqueira e Rei Azevedo no Centro Social Bom Samaritano.

O empenho diário e disciplina com que Rômulo se dedicava fez com que logo se destaca-se entre os demais. Seu excelente desempenho conquistou o reconhecimento do Prefeito Frank Bi Garcia levou ele ao cargo de monitor de música em 2010. E de lá pra cá, sempre esteve conosco nas ações, nos projetos sociais, sempre levando o seu dom maior e a paixão pela música.

Seu jeito amigo, oras sério, oras tímido, oras brincalhão, deixará um imenso vazio na CIA do Social, no Cras Vila Amazônia, nas nossas vidas e por onde você passou, deixou as marcas de um grande músico e um ser humano excepcional.

Os bons nunca morrem… Hoje, você está estreando no coral celestial. Isso nos conforta.

Por Zeila Cardoso/ secretária da Semasth

