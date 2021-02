Zona rural de Parintins começa a receber vacinação contra Covid nesta terça-feira (09)

Os grupos prioritários, compostos por idosos com 75 anos ou mais, com idade entre 70 e 74 anos com comorbidades, e profissionais da saúde da zona rural começam a receber vacina contra Covid-19 nesta terça-feira, 09 de fevereiro.

O plano de vacinação da área rural de Parintins foi apresentado em reunião realizada no Centro do Idoso Pastor Lessa nesta segunda-feira (08). Participaram do encontro o prefeito em exercício Tony Medeiros (PSD), secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, promotores públicos, defensores públicos, vereadores e coordenação de Vigilância em Saúde e coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A imunização contra Covid na zona rural será feita por uma equipe composta por enfermeiro, vacinador, registrador e agente de saúde. Dez equipes de vacinação partem para a zona rural de Parintins na manhã desta terça. As equipes se deslocarão às comunidades nas ambulanchas do município.

Um ato simbólico na Praça do Cristo Redentor marcará o início da campanha na parte interiorana do município. Todas as ambulanchas sairão rumo à zona rural às 8h.

SECOM

Foto: Rafael Prado