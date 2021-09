Zona rural de Parintins vai ganhar mais cinco escolas novas

A educação na zona rural de Parintins vai ganhar um reforço de cinco novas escolas que são construídas pela Prefeitura de Parintins. Nesta semana, a equipe operacional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) esteve em cinco comunidades de várzea para a entrega dos materiais de construção.

A ação é realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e apoio logístico da ferryboat da Prefeitura. As novas escolas serão construídas nas comunidades Borralho, Arco, Araçatuba, Costa da Águia e Paraná do Espírito Santo de Cima.

O secretário da SEMOSP, Albano Albuquerque, informa que uma grande logística foi montada para a distribuição de madeiras, telhas e demais materiais para a construção dos educandários. Os novos educandários terão sala administrativa, salas de aula, banheiro e depósito.

Segundo o secretário de Educação, Azamor Pessoa, serão 13 novas salas de aula para atender as crianças do interior de Parintins. “Assim, nós vamos estar melhorando cada vez mais toda qualidade em parte de estrutura e infraestrutura as nossas escolas e é importante destacar que a região de várzea, devido a esse processo natural, sofre vários impactos, várias avarias. No decorrer do ano se faz necessário periodicamente esses repasses e, com isso, estamos tendo a construção dessas escolas, porque muitas dessas se perderam nesse processo de subida das águas. Nós estamos construindo novamente levando dignidade, levando conforto para a comunidade escolar da região dessas áreas de várzea”, afirmou.

A comunidade São José do Paraná do Espírito Santo de Cima sofreu com a erosão causada pelo Rio Amazonas e perdeu parte da escola antiga. A localidade está sendo reconstruída e a construção de um novo estabelecimento de ensino vai melhorar a educação das crianças na região.

SECOM

Fotos: Jhoney Farias