Zonas rural e urbana podem receber melhorias a pedido do vereador Telo

Com proposituras em sessão remota anterior à 18ª, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (22/06), o presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), apresentou demandas em infraestrutura. As propostas atendem tanto da zona urbana e rural.

Em maio, o parlamentar solicitou à Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), levantamento topográfico e asfaltamento do bairro Pascoal Alaggio. Em novo requerimento, pediu melhoria para as vias, bem como outro requereu também melhoramento nas ruas da ocupação do Lady Laura.

Para zona rural os requerimentos defendidos, dessa vez, são voltados à comunidade Santa Fé – região do Zé Açu. Implantação do projeto “Água no Jirau”, limpeza de poço, instalação de caixa d’água e ampliação da rede de distribuição de água, bem como instalação de luminárias no quadro da localidade.

Por avaliarem positivamente os benefícios à comunidade parintinense, seus colegas de parlamento aprovaram todos por unanimidade.

Clely Ferreira – CMP